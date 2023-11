Mudança de local de ambulantes em Cachoeiro será feita após o Natal

A Prefeitura de Cachoeiro vai adiar a mudança dos ambulantes do Guandu e do Centro para dezembro, especificamente, para depois do Natal.

A decisão foi tomada após uma reunião entre os trabalhadores e a Secretaria Municipal de Obras (Semo), ocorrida nesta segunda-feira (13).

A resolução se justifica pela proximidade das festividades natalinas que proporcionam aumento das vendas dos produtos comercializados pelos ambulantes.

A transição dos trabalhos para a rua Joaquim Vieira, que fica próxima ao Teatro Municipal, é necessária e deverá ser feita, devido aos avanços das obras de macrodrenagem que prosseguem sendo realizadas em diversas frentes de Cachoeiro, inclusive no Centro da cidade.