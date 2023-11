Projeto Saúde Mais Perto de Você realiza mais de mil atendimentos no Zumbi

No último fim de semana, o bairro Zumbi foi a sexta parada do projeto “Saúde mais perto de você”, com a oferta de diversos serviços para a população local.

Ao todo, foram realizadas quase 350 consultas médicas em diversas especialidades, além de exames, testes rápidos, orientações em saúde, entre outros, totalizando quase 1,2 mil atendimentos nos dois dias da ação.

Para receber a população da região, a gestão municipal mobilizou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, onde também foram realizados atendimentos em saúde bucal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o próximo local a receber o projeto será o bairro Otto Marins, neste fim de semana.

“Os resultados alcançados no projeto Saúde Mais Perto de Você apontam que estamos no caminho certo, cujo principal objetivo é aproximar os cidadãos dos procedimentos relacionados à saúde”, destaca Alex Wingler, secretário municipal de Saúde.

“Mais uma edição desse projeto que tem sido muito importante para facilitar o acesso aos serviços de saúde, contribuindo, de maneria positiva, para tornamos nossa rede de atendimento básico cada vez mais eficiente e próxima dos cidadãos”, destaca o prefeito em exercício, Ruy Guedes Barbosa.