Mudança no clima vira alvo de preocupação do Legislativo no ES

O economista Winston Fritsch, um dos pais do Plano Real, é o convidado principal da reunião de lançamento da Frente Parlamentar para Análises e Proposições sobre a Mudança Climática, presidida pelo deputado estadual Mazinho dos Anjos (PSDB), nesta quinta-feira (23), às 10 horas, no auditório do Sebrae, na Enseada do Suá, em Vitória.

Fritsch é economista brasileiro, graduado e mestre em Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e PhD em Economia pela Universidade de Cambridge (Reino Unido). É também ex-professor do Departamento de Economia da UFRJ e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), da qual foi Decado do Centro de Ciências Sociais.

O economista, que fará palestra no lançamento da Frente Parlamentar da Mudança Climática, fez parte da equipe que criou o Plano Real e manteve uma política econômica voltada para a inserção do Brasil no processo de globalização. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo de Itamar Franco (1992-1994), quando foram ministros Rubens Ricupero, Ciro Gomes e Fernando Henrique Cardoso, depois eleito presidente pelos dois mandatos seguintes.

Winston Fritsch exerceu a presidência do Dresdner Bank, sediado em Frankfurt (Alemanha), foi sócio do grupo Rio Bravo Investimentos, empresa de serviços financeiros, e Manging Director do banco Lehman Brothers, antigo banco de investimentos norte-americano. Atualmente, é diretor geral executivo da Petra Energia.

Criada pelo Ato nº 717, de 08.03.2023, e publicada no Diário do Poder Legislativo de 09.03.2023, a Frente Parlamentar da Mudança Climática tem por objetivo debater e fomentar, na Assembleia Legislativa, ações e iniciativas que visam a contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas de mitigação de riscos e de adaptação socioeconômica, necessárias à transição da nossa sociedade para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, estabelecendo mecanismos eficientes para enfrentar seus impactos sobre a sociedade capixaba.

