Mulher é detida após furtar balança e comer bombom em academia

Uma mulher, de 28 anos, foi detida por agentes da Guarda Municipal (GCMV) de Vitória após furtar uma balança de bioimpedância, no Centro da capital, na manhã desta terça-feira (28).

Não eram nem 8h quando a suspeita entrou na academia. Muitos alunos já estavam no local. A mulher seguiu direto para a cozinha, onde abriu a geladeira e até pegou um bombom.

Imagens do circuito de monitoramento interno da academia mostram que depois disso ela vai até a entrada da academia. No registro, ela sai do local, verifica se está sendo observada e, só então, volta para a cozinha e pega a balança.

“Assim que ela saiu da academia, alunos da academia perceberam o furto e foram atrás dela. Passamos logo em seguida, fazendo nosso patrulhamento de rotina na região, momento em que fomos avisados pelos alunos. Nossa equipe fazia patrulhamento na região e passamos logo depois”, explica o inspetor Callegari, do Grupamento de Apoio Operacional (GAOp).

A mulher foi detida ao redor do Parque Moscoso. Ela já possui uma passagem por furto e outra por roubo e foi conduzida pelos agentes da Guarda para a Delegacia Regional de Vitória. O equipamento da academia foi devolvido aos proprietários do estabelecimento.

Foto: Divulgação/GMV

Menos furtos

Em 2023, a capital teve uma queda de 16% de casos de furtos a estabelecimentos comerciais. Muito disso se deve ao patrulhamento eficiente somado a investimento em tecnologia, como câmeras de videomonitoramento com vigilância 24 horas por dia, tanto na área continental quanto na ilha de Vitória.

“A presença da Guarda Municipal de Vitória é feita tanto pelo quantitativo numérico do efetivo quanto pelo uso de recursos tecnológicos, que otimizam o trabalho de atendimento de ocorrências e inibem ações criminosas”, observa Jacimara Camponez, Gerente de Proteção Comunitária da GCMV.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) de Vitória administra 747 câmeras na capital, sendo possível monitorar desde o trânsito nas vias da cidade quanto acompanhar suspeitos ou indicar abordagens.