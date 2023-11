Mulher é sequestrada e estuprada enquanto voltava da igreja no ES

Uma mulher foi sequestrada e estuprada por criminosos, na noite do último domingo (26), após sair de um culto em que participava em uma igreja, no bairro Graúna, em Cariacica.

Leia também: Polícia realiza operação para reprimir motos barulhentas em Castelo

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os policiais militares foram acionados, na madrugada desta segunda-feira (27), para irem ao bairro Graúna, para atender uma ocorrência de estupro. No local, o marido da vítima relatou que a esposa estava voltando sozinha da igreja quando foi puxada a força por um homem armado para o interior de um veículo.

O suspeito vendou a mulher e levou para uma região que o homem não soube passar detalhes e nem características do suspeito e do veículo. O homem forçou a vítima a ter relações sexuais com ele e após o fato, retornou ao bairro, deixando a vítima em uma área de mata, sem roupas.

Após o suspeito fugir, a mulher conseguiu ligar para o marido, informando detalhes de onde estava. O companheiro buscou a esposa e o casal foi para casa. Lá, eles acionaram o Ciodes (190).

Diante disso, a mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Em seguida, seguiria para à delegacia.