Mulher grávida é esfaqueada na barriga pelo companheiro em Guaçuí

Uma mulher grávida de 26 anos foi esfaqueada pelo seu companheiro na noite da última quinta-feira (16), no bairro São Miguel, em Guaçuí. A tentativa de feminicídio ocorreu por volta das 20h.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares foram acionados até p bairro, após o crime. Segundo testemunhas, a mulher já tinha outros registros contra o homem, sendo as agressões constantes.

Leia também: ES tem 5 cidades que podem virar capitais simbólicas. Uma é do Caparaó

A vítima foi socorrida e encaminhada a um Pronto Atendimento da região pela guarnição. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato.

Por meio de nota, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Guaçuí. Diligências foram realizadas, mas até o momento nenhum suspeito foi detido.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.