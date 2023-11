Mulher morre após ser atropelada por ônibus em cidade do Espírito Santo

Uma mulher, ainda não identificada, morreu, após ser atropelada por um ônibus, no bairro Rosário de Fátima, na Serra. O acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (15).

Leia também: Policial suspeito de feminicídio é preso no litoral Sul do Espírito Santo

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do ônibus, informou aos militares que conduzia o veículo e, ao curvar para entrar na Rua São Domingos, com o semáforo aberto para ele, já passando pela faixa de pedestre, ouviu um barulho e, ao interromper a marcha e sair do veículo, observou que havia uma pessoa embaixo do coletivo.

De imediato, a equipe do Samu foi acionada, mas ao chegarem no local, a vítima estava, aparentemente, sem vida. O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional do município.