Nadadores capixabas sobem ao pódio no Campeonato Brasileiro de Verão

O Espírito Santo brilhou mais uma vez no cenário da natação, desta vez na categoria infantil do Campeonato Brasileiro de Verão. O capixaba Lucca Sfalsin se consagrou campeão brasileiro de natação nos 100 e 200 metros borboleta na categoria infantil, e a atleta Isabella Luchi conquistou o bronze nos 200 metros peito.

O Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Verão foi encerrado no último domingo (26), em Recife, Pernambuco. Os nadadores capixabas tiveram as passagens aéreas concedidas pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O campeonato Brasileiro de Verão foi realizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e reuniu 677 atletas no local. Lucca Sfalsin e Isabella Luchi fazem parte do Clube de Natação Álvares Cabral.

Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

