Nova onda de calor atinge o ES e pode superar o calorão de setembro

Com o seco predominando o país novamente, as temperaturas vão subir muito a partir desta quarta-feira (8), configurando uma nova onda de calor. O calorão terá temperaturas 5 °C ou mais acima da média por amplas áreas do Brasil e com um período maior de duração.

De acordo com o Climatempo, a partir de quinta-feira (9) o ar frio das madrugadas perde força. Com isso, o destaque passa volta a ser as madrugadas mais quentes.

Na sexta-feira (10), as temperaturas disparam no interior de SP e há previsão de temperaturas em torno de 40 °C, principalmente no oeste/norte e até mesmo em áreas do centro paulista. Esta média de temperatura, também é prevista para as cidades do Triângulo Mineiro, Sul de GO e alguns pontos do Sul do TO. O Leste de MG e o Espírito Santo também terão calor intensa.

O fim de semana será muito quente em quase todas as Regiões do país. As temperaturas podem passar dos 40°C, em: MS, sul de MT, sul e oeste de GO, Triângulo Mineiro, interior de SP e Vale do Ribeira, Grande Rio, região dos Lagos e região de Campos, extremo norte do PR.

Nova onda de calor eleva temperaturas

O calor aumenta ainda mais na segunda-feira (13). As temperaturas disparam ainda mais e podem passar dos 40°C também no TO, na BA, no PI, no Espírito Santo, leste de MG, e talvez no interior de PE e RO. O calor segue constante na terça-feira (14) e na quarta-feira (15) – feriado.

De acordo com o meteorologista Vinicius Lucyrio, “estamos diante de uma onda de calor histórica, em um mês em que normalmente temos a umidade se espalhando de novo sobre o país, com chuvas amplas e volumosas, com radiação solar mais intensa e dias mais longos. Potencialmente teremos recordes mensais para novembro em Palmas, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio De Janeiro, Cuiabá e Campo Grande. É possível que esta onda de calor seja mais forte que a de setembro, em termos de duração e abrangência”, completa.