Novo terminal de cargas no aeroporto de Vitória vai agilizar entregas de compras on-line

A divisão de transporte de cargas da Azul Linhas Aéreas, a Azul Cargo, inaugurou nesta quinta-feira (23), o novo terminal de cargas (TECA) do Aeroporto Internacional Eurico de Aguiar Salles, o Vitoria Airport, em Vitória.

Segundo a companhia, a iniciativa faz parte de um acordo assinado com a Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do aeroporto da capital capixaba, que permitiu a reforma do antigo saguão, desativado em 2018.

Agora, o TECA tem 2.465 m² voltados para armazenamento e manipulação de carga, sendo que, deste espaço, 964 m² foram adicionados após a expansão. De acordo com a companhia, o espaço atenderá todos os serviços da empresa para cargas, incluindo as modalidades Expressas, Standard e E-commerce.

A partir de agora, a Azul Cargo terá acesso exclusivo às áreas operacionais de pátio e pista do aeroporto, conhecidas como “lado ar”, o que trará mais agilidade ao processo de transporte de mercadorias.

Atualmente, a empresa transporta mensalmente uma média de 393 mil pacotes, equivalente a 1.200 toneladas. Com a expansão, espera-se um aumento na demanda para cerca de 432 mil pacotes mensais, totalizando aproximadamente 1.300 toneladas, o que representa um crescimento de 10%.

Para atender a esse aumento, a empresa ressalta que investiu em treinamento e no atendimento ao público, que será disponibilizado 24 horas por dia.

“Essa expansão vai ao encontro de uma necessidade das empresas capixabas por soluções em logística, mais agilidade e segurança no transporte de cargas. Estamos felizes e orgulhosos de entregar mais infraestrutura para os capixabas crescerem seus negócios”, afirmou Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

“Fizemos investimentos em infraestrutura que permitiram que as posições de pátio em frente ao TECA do Aeroporto de Vitória pudessem receber essas aeronaves cargueiras. Com isso, melhoramos a eficiência das operações do terminal de cargas e atraímos parceiros como a Azul Cargo, que, como nós, acredita no potencial logístico do Espírito Santo”, afirma Fábio Marques, Diretor de Operações da Zurich Airport Brasil.

Expansão dos terminais de carga da Azul

Além do TECA em Vitória, a Azul Cargo inaugurou em agosto um novo TECA no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O espaço possui uma área total de 3.200 m² destinados ao armazenamento e manuseio de pacotes.

De acordo com a companhia, o espaço atende toda a operação, incluindo cargas expressas, clientes corporativos e lojas, para os aeroportos de Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Além disso, conecta-se aos hubs de Viracopos, em Campinas, do BH Airport, em Confins, e de Guararapes, em Recife, atendendo outros estados além dos destinos.

Em Viracopos, a expansão do TECA, que também ocorreu nesse ano, é destinada a cargas expressas e chegou a uma área total de 1.680 m². A Azul Cargo transporta em Viracopos 10 milhões de quilos de carga mensalmente e espera um acréscimo de 20% de capacidade, mobilizando mais 58 caminhões por dia para entregas na cidade de São Paulo e no interior do estado.

A Azul afirma que a Azul Cargo é o maior provedor doméstico de logística aérea, com uma participação de mercado doméstico de 35% e com receitas domésticas crescendo 7% em relação ao mesmo período de 2022.