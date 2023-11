Núcleos de qualidade de vida recebem palestras com nutricionista

A Secretária de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp) está com uma programação especial nos núcleos de qualidade de vida da cidade.

Além de oferecerem, gratuitamente, diversas práticas esportivas, os núcleos, neste mês, estão promovendo palestras temáticas com nutricionistas.

Nos encontros, os profissionais abordam assuntos como: cuidados com a alimentação, o que comer antes e depois dos treinos, cuidados com o consumo de açúcar e sal e a importância da hidratação.

“Já visitamos alguns núcleos com a ação e a aceitação dos participantes têm sido excelente. Saúde e esporte é um conjunto de sucesso”, expressa o secretário da Semesp, Ramon Silveira.

Confira a programação completa

17/11 (sexta-feira) 7h30 – Núcleo do St. Cecília

21/11 (terça-feira) 7h30 – Academia do Aeroporto (Ferração)

21/11 (terça-feira) 18h45 – 19h45 – Núcleo do Agostinho Simonato

22/11 (quarta-feira) 6h30 – 9h Academia da Pç. de Fátima

23/11 (quinta-feira) 17h45 – Academia da Praça. de Fátima

24/11 (sexta-feira) 7h – 8h – Núcleo de Itaóca

27/11 (segunda-feira) 8h – Núcleo do Amaral

28/11 (terça-feira) 11h – UBS BNH de Cima

29/11 (quarta-feira) 7h – Núcleo do Village da Luz

30/11 (quinta-feira) 14h UBS Vila Rica