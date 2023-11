Oito municípios seguem em busca do título da Copa Sesport no ES

Nesse sábado (18) e domingo (19), foram disputados os jogos de volta das oitavas de final da Copa Sesport de Futebol Amador na categoria masculina. A rodada definiu os times classificados para as quartas de final da competição.

Os municípios que avançam para a próxima fase são: Anchieta, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Brejetuba, Linhares, Muqui, São José do Calçado e Vila Valério. Foram disputados oito jogos, com uma média de 2,75 gols por partida.

Entre os destaques da rodada, o emocionante jogo de sete gols de Brejetuba contra Conceição do Castelo, que terminou com a vitória por 4 a 3 da equipe da Capital Estadual do Café Arábica. Já o confronto entre Fundão e Linhares teve que ser decidido nos pênaltis. Mesmo fora de casa, os linharenses levaram a melhor: 4 a 1.

No fim de semana, também aconteceram os jogos de ida das quartas de final na categoria feminina. Ao todo, foram marcados 19 gols, com uma média de 4,75 gols por partida.

O destaque ficou por conta da seleção de Vila Valério, que venceu Alto Rio Novo com uma goleada por 5 a 0. Enquanto isso, Colatina e Linhares fizeram a partida mais disputada, com outro triunfo linharense fora de casa: 4 a 3.

Copa Sesport – Resultados

MASCULINO (OITAVAS DE FINAL)

Região I

Vila Valério WO x São Mateus (Vila Valério classificado)

Região II

Barra de São Francisco 3 x 1 Vila Pavão. Agregado: 3 x 1 (Barra de São Francisco classificado)

Região III

Baixo Guandu WO x Afonso Cláudio (Baixo Guandu classificado)

Região IV

Fundão 1 x 2 Linhares. Agregado: 4 x 4. Pênaltis: 1 x 4 (Linhares classificado)

Região V

Brejetuba 4 x 3 Conceição do Castelo. Agregado: 5 x 3 (Brejetuba classificado)

Região VI

Anchieta 2 x 1 Viana. Agregado: 4 x 3 (Anchieta classificado)

Região VII

Alfredo Chaves 1 x 1 São José do Calçado. Agregado: 1 x 3 (São José do Calçado classificado)

Região VIII

Muqui 1 x 2 Itapemirim. Agregado: 3 x 2 (Muqui classificado)

FEMININO (QUARTAS DE FINAL – JOGOS DE IDA)

Região I

Vila Valério 5 x 0 Alto Rio Novo

Região II

Colatina 3 x 4 Linhares

Região III

Conceição do Castelo 2 x 1 Alfredo Chaves

Região IV

Castelo 4 x 0 Ibatiba