Trégua no calor! Frente fria muda o tempo no Espírito Santo

A onda de calor que atinge o Espírito Santo desde a última segunda-feira (11), está com os dias contados para a alegria dos capixabas. Uma frente fria que se aproxima do Estado vai amenizar o calorão e trazer chuva para os município.

A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o pico das altas temperaturas será no fim de semana e a partir de segunda-feira (20), o tempo começa a mudar com a proximidade da frente fria.

Leia também: Não tá fácil! 2023 será o ano mais quente no Brasil desde os anos 1960

De acordo com o Inmet, as máximas no Estado no domingo (19), serão de 36ºC, com possibilidade de temporais em várias regiões do Espírito Santo. A passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo diminuirá em até 10ºC as temperaturas.

Frente fria no Espírito Santo muda o tempo

Na segunda-feira (20), os capixabas vão sentir a queda na temperatura logo pela manhã. A previsão é que as máximas não passem dos 27°C, com possibilidade de chuva durante todo o dia.

A Coordenação de Meteorologia do Incaper mostra que na segunda-feira (20), as áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana do Estado.

A partir do final da tarde, as chuvas avançam pelas demais áreas da região Serrana, na Grande Vitória e parte da região Noroeste. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Espírito Santo.

O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas em alguns momentos.