Operação especial conscientiza motoristas na BR-101 durante feriadão

Com objetivo de contribuir com a segurança viária e a fluidez do tráfego durante o feriado de Finados, a Eco101 inicia às 13 horas da quarta-feira (1º), uma operação especial com reforço de recursos operacionais em locais estratégicos ao longo dos 478,7 quilômetros sob concessão da empresa. As ações se estendem até o domingo (5).

De acordo com o gerente de Operações da Eco101, Christian Tanimoto, durante o período de maior volume de veículos, estarão à disposição 12 ambulâncias, 14 guinchos leves e seis pesados – para atender caminhões, três recursos para recolhimento de animais e três caminhões pipa. Além disso, 12 viaturas de inspeção de tráfego vão operar na rodovia 24 horas por dia, para monitorar questões relacionadas ao trânsito, atendimento ao usuário e segurança viária. É importante lembrar que a Eco101 dispõe 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), que funcionam 24 horas por dia, distribuídas em média, a cada 40 quilômetros nos trechos.

Os condutores contarão com informações sobre condições da rodovia e mensagens educativas por meio de 14 painéis de mensagens variáveis, que serão atualizadas em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária.

Para que os usuários da Rodovia BR 101 possam programar e realizar sua viagem com segurança e conforto, a Eco101 ressalta a importância de o motorista realizar a revisão do veículo antes de pegar a estrada. Alguns itens como óleo, calibragem dos pneus incluindo o estepe, parte elétrica, freios e água no radiador, além da correta acomodação das bagagens no veículo, proporcionam uma viagem segura para todos os passageiros.

Leia também: Cachoeiro mantém serviços essenciais no feriado prolongado de Finados

Além disso, a concessionária faz um alerta às pessoas para que usem o cinto de segurança e respeitem o limite de velocidade da via, não utilizar o celular ao conduzir o veículo. Também é importante lembrar que é proibido trafegar pelo acostamento e que as ultrapassagens devem ser feitas somente em locais seguros e permitidos. Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, a atenção deve ser redobrada e o motorista não deve parar o veículo sobre a faixa de rolamento.

A Eco101 informa que sempre que o usuário precisar de auxílio, apoio ou remoção de veículo ao longo da rodovia BR-101/ES/BA pode fazer contato com a concessionária, no telefone 0800 7701 101, 24 horas por dia, todos dias da semana.