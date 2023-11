Pais protestam contra municipalização de escola em Cachoeiro

Os pais de alunos que estudam na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Angélica Santana, no bairro Zumbi, realizaram um protesto para chamar a atenção das autoridades políticas de Cachoeiro. Segundo eles, a instituição de ensino corre o risco de ser municipalizada e perder a oferta do ensino médio.

O morador e pai de aluno, Rockfeller de Souza, relatou que se caso isso acontecer, muitos alunos do bairro ficarão prejudicados. “Já temos quatro escolas no bairro Zumbi que ofertam o Ensino Fundamental.

“A única escola aqui que tem o Ensino Médio é a Maria Angélica Santana, que tem o EJA à noite e o curso técnico. Se tirar o Ensino Médio de lá, muitos alunos deixarão de estudar”, disse.

Ele disse, ainda, que os pais pedem uma resposta das autoridades competentes, pois as crianças não podem ficar sem estudar. “No bairro tem três vereadores. Eles viraram as costas para a comunidade e disseram que eles só legislam e quem manda na cidade é o prefeito, e ele não vai abrir mão da municipalização”, relatou.

Um outro morador do bairro, que preferiu não se identificar, relatou que dois deputados estaduais iriam apoiar a causa, só que até o momento não se manifestaram. “Todavia, é verdade que alguns deputados disseram que iriam apoiar, mas não se manifestaram até o presente momento, conforme haviam prometido”, disse.

Municipalização é acordo proposto pelo Tribunal de Contas

Por meio de nota, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim explicou que o município está cumprindo a implementação do Termo de Ajustamento de Gestão da Educação no Espírito Santo, um acordo proposto pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo.

Trata-se de uma legislação que não foi estabelecida pelo município. O termo estabelece um profundo plano de reorganização do sistema público educacional do Espírito Santo, incluindo a rede estadual e as redes municipais das prefeituras que aderiram, visando a uma maior racionalização da distribuição das matrículas, dos recursos e da força de trabalho.

O município reforça que a municipalização não mudará em nada o ensino de qualidade. Toda a estrutura hoje oferecida pelo Estado, tais como, prédios, equipamentos e vagas será cedida ao município, que terá totais condições de receber os alunos.

O diálogo do munícipio com o Estado está aberto para avaliação a respeito do EJA e também a banda da escola.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), ainda não respondeu a demanda. Assim que obtivermos retorno, a matéria será atualizada.