Pet Feliz: programa abre cadastro neste sábado (18) para castração de animais

Com o objetivo de promover o controle populacional e prevenção de zoonose de cães e gatos do município de Iconha, a Prefeitura Municipal traz o Programa Pet Feliz.

E neste sábado (18), a partir das 8h, na Praça Seo Marcos, no Centro, haverá cadastro dos animais aptos à castração. Na oportunidade, a Prefeitura promoverá vacinação antirrábica para cães e gatos.

A castração é o melhor método para evitar a super população de animais. Aumenta a expectativa de vida de cães e gatos por diminuir o risco de surgimento de alguns tipos de tumores e infecções que podem levar ao óbito.

Além disso, de acordo com a Prefeitura, atualmente seria inviável um abrigo para acolher os animais de rua uma vez que poderia abrir precedentes para que muitos tutores abandonassem seus animais já que automaticamente teria que ser recolhidos para o local. Então, a melhor saída é a vacinar esse público que está na rua e realizar a castração.

Quem pode cadastrar

Para realizar o cadastro, o tutor deve estar munido de seus documentos (RG e CPF), comprovante de residência, número de inscrição do CadÚnico, cartão de vacina do animal e telefone de contato.

Neste dia serão cadastrados 120 animais. A data da castração será informada posteriormente por telefone. Os critérios de atendimento atenderão a seguinte ordem: animais de rua, protetores e CadUúnico.

