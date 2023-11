PM acaba com planos de homem armado em casa de show no Sul do ES

Policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem, de 32 anos, e apreenderam duas armas de fogo em Divino de São Lourenço, neste sábado (11).

De acordo com a Polícia Militar (PM-ES), os militares foram acionados por populares, que informaram que na casa de show Casarão teria um indivíduo armado no local. Durante o patrulhamento, os policiais se depararam com o suspeito.

Ao ver os policiais, o homem dispensou um objeto em um beco. Ao verificar, os policiais identificaram que se tratava de uma garrucha, calibre 22, com uma munição. Após novas buscas, a PM localizou outra arma.

Uma testemunha informou que o suspeito estava, desde a última sexta-feira (10), causando tumulto, sendo retirado pelos seguranças e dizendo que voltaria armado ao local.

Após o flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª delegacia de Alegre.