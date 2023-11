Polícia prende foragido da justiça e suspeito de furto de veículo no ES

Nesta quinta-feira (23), os militares do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram duas ações bem-sucedidas que resultaram na detenção de suspeitos envolvidos em furto de veículo e na captura de um indivíduo evadido do sistema prisional.

Durante a manhã, após receberem informações que indicavam que uma caminhonete baú de cor branca, com restrição de furto/roubo, estava circulando no bairro Kubitschek, os policiais dirigiram-se ao local indicado, onde encontraram o veículo.

Abordaram os dois ocupantes, que confessaram ter furtado o automóvel, admitindo ter parado em uma rua do bairro para consumir drogas.

Em outra ação, no bairro Itapebussu, os militares receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo evadido do sistema prisional estaria na praça do bairro. As equipes prontamente localizaram e abordaram o suspeito, que inicialmente tentou se identificar com um nome falso.

No entanto, ele confessou ter fornecido informações falsas para evitar a prisão. A confirmação da evasão foi obtida após consulta no banco de dados da polícia.

Os suspeitos detidos e o veículo recuperado foram conduzidos à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde foram adotadas as medidas legais pertinentes.