Polícia prende homem com drogas no ponto de ônibus em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar (PM), prendeu um homem com drogas e dinheiros na tarde desta segunda-feira (6), durante um patrulhamento realizado no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a PM, os policiais receberam denúncias anônimas de populares relatando que havia um suspeito, sem camisa, em um ponto de ônibus, próximo a um posto de saúde, comercializando drogas. Militares estiveram no local e, ao avistar os policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

Durante buscas pessoais, foi localizado na mão do suspeito uma embalagem plástica contendo 15 unidades de crack fracionados prontos para o comércio. Também, foi encontrado R$ 50,00 em espécie em notas fracionadas. Os policiais fizeram buscas no local, porém, nada mais foi encontrado.

Diante disso, o preso e os materiais apreendidos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficará a disposição da justiça.