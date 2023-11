Polícia civil prende no ES suspeito de alta periculosidade

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, realizou uma operação policial, nessa quinta-feira (16), no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, com objetivo de prender um indivíduo de 20 anos, com mandado de prisão em aberto por homicídio, considerado de altíssima periculosidade. Durante a ação, foram apreendidos um revólver, drogas, balança de precisão e material para embalo de material ilícito.

Após receber a informação da localização, de um suspeito que estava sendo monitorado por meio da Secretaria de Justiça (Sejus), a equipe prosseguiu no bairro Praia da Costa, onde, após campana, foi possível avistar o suspeito adentrando um veículo Toyota Etios Hatch branco.

A equipe cercou o veículo e deu ordem para que o suspeito desembarcasse, que não foi obedecido. O veículo acelerou bruscamente com objetivo de atropelar as duas equipes que realizaram o cerco. O suspeito, então, fugiu pela alça da ponte sentido Itapoã. No entanto, perdeu o controle do veículo ao fazer a curva no final da descida, colidindo com o veículo Ford Ka.

Ao ser abordado, o suspeito desceu se rendendo, e foi percebido que havia sido atingido por um disparo, sendo socorrido imediatamente para o Hospital Praia da Costa e, em seguida, transferido para o Hospital de Urgência e Emergência, sem risco de morte.

No interior do veículo, as equipes conseguiram identificar que havia drogas e uma arma. A equipe isolou o local e acionou a perícia para atuar no veículo e no local dos fatos, sendo localizado e identificado pelos peritos um revólver calibre 32, além de certa quantidade de entorpecentes.

Segundo as investigações, o suspeito é conhecido por ser um indivíduo violento, frequentemente armado, envolvido com o tráfico de drogas e homicídios.

Parte da equipe, em conjunto com a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Vila Velha e o K9 da Policia Militar do Espírito Santo (PMES), continuou as diligências para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do suspeito e de seu comparsa, localizada no bairro Glória, Vila Velha. No local foram encontradas drogas do tipo skunk, balança de precisão, material de embalo e grande quantidade de comprimidos vazios para mistura de drogas.

Ele foi autuado em flagrante por direção perigosa, desobediência à ação policial, tráfico de drogas, tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função e porte ilegal de arma de fogo, além do cumprimento de mandado de prisão por homicídio. Assim que receber alta hospitalar, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.