Polícia registra 31 infrações por poluíção sonora em Jerônimo Monteiro

A Polícia Militar tem buscado implementar medidas de fiscalização que coíbam este tipo de conduta, a fim de garantir a preservação da ordem, realizando operações com objetivo de reprimir perturbação do sossego.

Na noite da última quarta-feira (1), a fiscalização ocorreu em Jerônimo Monteiro, que removeu cinco motocicletas e um automóvel ao pátio credenciado. E ainda, três documentos CRLV foram recolhidos e 31 autos de Infração foram confeccionados.

Três silenciadores defeituosos foram substituídos durante a fiscalização pelos condutores, sanando a irregularidade durante a abordagem.

