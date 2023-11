Prefeito de cidade do Sul do ES recusa aumento de salário

A Câmara Municipal de São José do Calçado aprovou projeto de lei que aumenta os salários dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Apesar da autorização, o prefeito Antônio Cuíca, não aceitará o reajuste nos seus proventos.

De acordo com o chefe do Poder Executivo municipal, desde quando ele foi eleito, firmou um compromisso com o município, por meio de decreto, para baixar o seu próprio salário de R$ 10 mil para R$ 5 mil e, portanto, caso seja reeleito, manterá o seu posicionamento e não aceitará o reajuste concedido pela Casa Leis.

“A Câmara é um poder independente. Quando eu assumi, o prefeito ganhava R$ 10 mil, eu tinha o compromisso de baixar esse valor. O secretário nos baixamos também. Eu mandei o projeto para reduzir o meu salário e eles votaram contra. Mas eles entenderam diferente. Então, eu fiz um decreto, eu ganho R$ 5 mil”.

De acordo com a proposta de número 029/2023, o salário para o exercício de 2025 a 2028, deve ser de R$ 18.000, para o chefe do Poder Executivo municipal; R$ 10.430, para o vice-prefeito, e R$ 6.500 para secretários. Já projeto de Lei 028/2023, prevê um salário de R$ 10.430 para os vereadores.

“Eu fiz um compromisso com o servidor: se o salário deles subir 1%, o do prefeito também vai subir 1 %. A Câmara fez um projeto aumentando o salário do prefeito para R$ 18 mil, mas e o servidor, como eu vou fazer com eles? O meu vai permanecer os R$ 5 mil. Eu vou vetar o projeto da parte do meu, mas o deles (os vereadores) não”, afirmou Cuica.

O prefeito de São José do Calçado ainda explicou que há uma previsão de reajuste para o servido público municipal em janeiro. Ele não revelou o valor.