Prefeito repudia vereador e destaca climatização em 90% das escolas

De Portugal, onde participa de uma missão de cidades empreendedoras com o Sebrae, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), repudiou a atitude de um vereador que disseminou nas redes sociais um vídeo com crianças reclamando da falta de ar condicionado em uma das escolas da cidade, nesta terça-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim.

“Mas tá circulando um vídeo nas redes sociais de um certo vereador, que eu não vou citar o nome aqui porque eu não quero sujar a minha boca, falando das más condições das nossas escolas, que as escolas não tem estrutura, que as escolas não tem ar condicionado e, infelizmente, utilizando imagem das nossas crianças para se promover”, relatou.

O chefe do Poder Executivo da Capital Secreta também aproveitou a oportunidade para destacar os investimentos realizados nas escolas em seu mandato.

“Em 2017, quando iniciamos nossa gestão, Cachoeiro (que é conhecida pelo seu intenso calor) não tinha NENHUMA escola com ar-condicionado. Vou repetir: quando entrei na gestão não tinha NENHUMA escola com ar-condicionado. Estamos mudando essa realidade! Das 82 escolas municipais, SETENTA E QUATRO tem ar-condicionado nas salas, isto é: mais de 90%”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

Em sua rede social, Victor Coelho ainda lamentou o fato de o vereador usar imagens de crianças inocentes para promoção política e ataques à gestão.

“Vergonha, vereador, o senhor deve procurar voltar para a escola para descobrir o significado dessa palavra. Vergonha é você usar imagens de crianças para se auto promover nas redes sociais e querer ganhar likes, e querer ganhar engajamento nas suas redes sociais. Lamentável”, afirmou.