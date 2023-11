Prefeitos do Sul do ES e Caparaó deixam partidos e se filiam ao Podemos

O Podemos do Espírito Santo ganhou reforço com a filiação de três prefeitos, num evento realizado nesta terça-feira (7), no Salão Verde da Câmara dos Deputados.

Chegam ao partido a prefeita Fernanda Milanese, de Boa Esperança; Nei Castelari, de Rio Novo do Sul; e Romário Vieira, de Iúna.

Além dos três, que têm experiência em gestão pública, o empresário Marcus Azevedo Batista, de São Mateus, assinou a ficha de filiação ao partido.

“É um momento especial para o partido no âmbito nacional e local. Somos um time que acredita na política como instrumento de transformação social”, comenta a presidente nacional do partido, deputada Renata Abreu.

O deputado Gilson Daniel, presidente do partido no Espírito Santo, foi um dos responsáveis por agregar os nomes à legenda. “Chegam três prefeitos e um futuro prefeito. Agradeço a eles por acreditarem no Podemos”, afirma, para acrescentar: “Estamos muito felizes com a chegada de vocês. A eleição do ano que vem vai consolidar ainda mais o partido no Espírito Santo”.

Gilson Daniel agradeceu também ao deputado Dr. Victor Linhalis, quem, segundo Gilson Daniel, tem trabalhado para fortalecer a legenda no Espírito Santo. “Honestidade e zelo pela coisa pública são características dos nomes que chegam. Estamos num partido com identidade própria”, diz o deputado Dr. Victor Linhalis.

Participaram do ato de filiação o senador Zequinha Marinho, do Pará, os deputados federais Nely Aquino (MG) e Luiz Carlos Hauly (PR), além de políticos locais, entre eles o deputado estadual Alexandre Xambinho, do Podemos.