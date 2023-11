Prefeitos recebem agenda propositiva da Findes para o Sul do ES

Pensando em contribuir ainda mais com o desenvolvimento dos dez municípios que a compõem, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) entregou, nesta terça-feira (21), a Agenda Propositiva Regional para Melhoria do Ambiente de Negócios, produzida pelo Conselho Temático de Desenvolvimento Regional (Conder).

A entrega do documento foi feita pelo presidente do Conder, Luiz Carlos Azevedo, a alguns prefeitos e representantes dos municípios de Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e Vargem Alta. A cerimônia ocorreu no auditório da unidade Sesi/Senai de Cachoeiro de Itapemirim.

Em sua fala, Luiz trouxe um pouco sobre a construção do material que contou com a participação de representantes das prefeituras, da indústria e da Findes.

“Para desenvolver a Agenda da Regional Centro-Sul foram realizadas 15 reuniões. A partir desses encontros, observamos o que cada município precisa e trouxemos sugestões que vão ao encontro das necessidades do setor produtivo e que possibilitam aos entes públicos atuarem na melhoria do ambiente de negócios.”

Luiz Carlos Azevedo completou que o documento elaborado pelo Conder passa a ser um referencial relevante, contribuindo para qualificar os municípios a receberem investimentos e, consequentemente, ampliar o nível de negócios, empregos e receitas.

O diretor da Regional, Maxwell Viquieti Alcântara, destacou que, além do documento, foi construída uma consciência sobre os principais desafios e oportunidades que cada cidade enfrenta. “Compete a nós, da iniciativa privada, dar contribuições, apontando possíveis alternativas que possam melhorar os gargalos e gerar avanços no ambiente de negócios.”

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor da Silva Coelho, afirmou que o município vem crescendo em ritmo acelerado e que o poder municipal está atento às mudanças necessárias para manter a cidade organizada e produtiva.

“Seguimos trabalhando, inclusive, na ampliação do alcance de medidas de desburocratização para abertura de empresas na cidade, dentre outras ações que estimulam a nossa economia. Cachoeiro está pronta para avançar ainda mais e, ao implementar esta importante Agenda Propositiva com a Findes, teremos mais uma parceria para fortalecer o nosso ambiente de negócios, impulsionar o empreendedorismo local e gerar emprego e renda para as pessoas”, disse.

Também participaram do evento, o gerente de Desenvolvimento e Competitividade Industrial da Findes, Fábio Dias; representantes das prefeituras; integrantes do Conder e de algumas regionais da Findes.

Ao todo, 20 dimensões estratégicas de atuação constam na Agenda Propositiva da Regional Centro-Sul. Elas unem informações para subsidiar as secretarias das regiões na melhoria do ambiente de negócios, com iniciativas para estimular parcerias público-privadas (PPPs), desenvolver a agenda ESG (meio ambiente, social e governança), além de políticas de atração de investimentos.

A Regional Centro-Sul concentra o principal polo de produção de rochas ornamentais do país, além de reunir mais de 1,5 mil indústrias que, juntas, geram 20 mil empregos formais. Nela, também estão alguns dos maiores fabricantes de laticínios, alimentos processados e embutidos.

Toda a diversidade econômica e disponibilidade de recursos naturais e de mão de obra qualificada colocam a Regional em destaque, com forte potencial de crescimento industrial.

Confira alguns pontos de melhoria:

Mapear os vazios na cadeia de fornecimento e estimular investimentos produtivos;

Identificar oportunidades e demandas estruturando um plano de ação para atração de investimentos para os setores portadores de futuro;

Promover ações de melhoria na infraestrutura e na operacionalização dos polos industriais existentes;

Realizar ações que promovam a melhoria na infraestrutura;

Avaliar a viabilidade de implantação de um Polo Logístico;

Identificar as necessidades de mão de obra qualificada e a oferta de capacitação disponível no mercado;

Desenvolver ações e projetos em parceria com entidades de fomento para a promoção do empreendedorismo;

Avaliar a viabilidade de implantação de um Polo de Inovação e Tecnologia;

Elaborar Plano de Ação para estruturar, ordenar, qualificar e ampliar a oferta de roteiros turísticos;

Avaliar questões referentes aos resíduos industriais e urbanos;

Buscar o apoio de entidades para estruturar contratos de Concessão e PPPs;

Elaborar plano de ação para implementação das práticas ESG;

Construir proposta de valor para divulgar as oportunidades e vantagens comparativas que o município ou região pode oferecer aos potenciais investidores;

Avaliar políticas públicas e ações que poderão ser desenvolvidas por meio de Consórcio Público Intermunicipal.

Raio-x da Regional Centro-Sul

Total de empresas: mais de 9 mil

Município com mais empresas: Cachoeiro de Itapemirim com 5.246

Geração de empregos formais: 79,6 mil

Empresas da regional que fazem parte da indústria: 20,24%

Total de indústrias: 1,5 mil

Geração de empregos formais na indústria: 20 mil

Atividade com maior nº de empregos: fabricação de produtos minerais não metálicos (10.859)

Empresas por setor industrial: fabricação de produtos de minerais não-metálicos (703), construção de edifícios (140) e fabricação de produtos alimentícios (139)

Salário médio: R$ 2.000,00

Confira o documento na íntegra:

Agenda Propositiva da Regional Centro-Sul: https://findes.com.br/wp-content/uploads/2023/11/Agenda_Prop_Reg_Centro_Sul_Out_23.pdf