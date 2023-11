Prefeitura de Piúma abre processo seletivo para guarda-vidas

A Prefeitura de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo. O objetivo é preencher 22 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível fundamental e médio.

Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de: Guarda-Vidas (20); Coordenador Supervisor (2).

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais de trabalho, em regime de escala 12 x 36 horas, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.708,98 a R$ 1.953,14, além de benefícios como ticket alimentação.

Para participar do processo seletivo de Piúma

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período das 8h do dia 28 de novembro de 2023 até às 23h59 do dia 3 de dezembro de 2023, observando o horário de Brasília – DF, no site do Município.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova de títulos. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

Este Processo Seletivo terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado por até igual período, a partir da data de publicação deste Edital.

Confira o edital completo clicando AQUI.