PRF e PCES prendem suspeito do assassinato de dentista no ES

Um homem de 27 anos, suspeito de participar do assassinato do dentista Edgleyson Silva, foi preso na noite desta segunda-feira (27), em Jaguaré. A prisão é fruto de uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do ES (PC-ES), e ocorreu no km 102 da BR-101.

O crime teve grande repercussão no Estado. Edgleyson foi encontrado morto em Conceição da Barra, no Norte do Estado, na última segunda-feira (20) com escoriações pelo corpo e marcas de disparo de arma de fogo.

A PRF e a PC-ES, através do trabalho conjunto de seus setores de inteligência, obtiveram a informação que o homem de 27 anos, detentor de um mandado de prisão temporária pela prática de tal crime, trafegava naquela rodovia pilotando uma motocicleta de cor preta e placas do ES. A PRF então posicionou suas equipes e, na passagem da moto, deu ordem de parada ao indivíduo. Durante a revista pessoal, os agentes ainda encontraram em sua cintura uma pistola calibre .380 com 12 munições e pronta para o uso.

Após ser devidamente identificado, o suspeito recebeu ordem de prisão e foi encaminhado ao DPJ de São Mateus para as providências do cumprimento do mandado.