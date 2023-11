PRF prende criminoso e recupera veículo roubado no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde deste domingo (26), no km 57 da BR-101, município de São Mateus, um veículo que tinha acabado de ser roubado em Guarapari. A PRF conseguiu abordar o veículo Hyundai HB20, o veículo roubado no ES conseguiu “fugir” de outra equipe PRF, em Linhares.

Conforme relato do próprio condutor do automóvel, ele roubou o veiculo no mesmo dia, no município de Guarapari, com o intuito de utilizá-lo para se deslocar até Porto Seguro, Bahia.

O condutor ainda disse que solicitou uma corrida via aplicativo de transporte por APP, e no momento em que o motorista de aplicativo compareceu ao local informado, o rendeu uma faca, roubando assim, o veículo.

No interior do veículo foi encontrada a arma branca, utilizada na abordagem, o criminoso e o veículo foram encaminhados ao DPJ de São Mateus, no Espírito Santo.