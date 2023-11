Procon de Cachoeiro agora conta com nova opção de atendimento

Os consumidores de Cachoeiro de Itapemirim agora contam com o Procon Cachoeiro – um site na área de direito do consumidor em que é possível registrar reclamações, acompanhar processos abertos junto ao órgão, agendar consultas presenciais e, ainda, ter acesso a links interessantes, que dão acesso a informações interessantes da área para os cidadãos. Para acessar, é só acessar a página procon.cachoeiro.es.gov.br.

Nele, também é possível baixar o aplicativo Cachoeiro Online, que oferece acesso aos mesmos serviços, de forma prática. O objetivo, segundo o coordenador do Procon municipal, Luis Guimarães de Oliveira, é democratizar o acesso da população a diversos serviços oferecidos pela prefeitura municipal na área de direito do consumidor.

“Tanto o endereço eletrônico quanto o aplicativo prometem facilitar a vida do cidadão cachoeirense, pois o consumidor pode realizar todo o processo de forma 100% online, através do computador ou celular, com os documentos indispensáveis em mãos, explica.

Reclamações só devem ser abertas após contato com fornecedor

Antes de abrir uma reclamação, o Procon orienta aos consumidores a tentarem contato com a empresa para buscar um acordo amigável, para uma tentativa resolver o problema. Se não for possível, orienta procurar a seção do site “abrir reclamação” e fazer o registro, com os seguintes documentos em mãos:

*Documento de identificação oficial com foto

• Comprovante de residência

• CPF

• Nota Fiscal

• Contrato de prestação de serviço (se tiver)

• Fatura (se for caso, por exemplo, de reclamação de cartão de crédito, água, energia elétrica, celular, telefone)

• Ordem de Serviço (se se tratar de conserto) Termo de garantia

• Orçamento

• Anexe imagens de mensagens de e-mail ou registros de qualquer contato que você teve com a empresa sobre a compra.