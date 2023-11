Procurado por homicídio em Itapemirim é preso em Mimoso do Sul

Na noite da última terça-feira (14), a Polícia Militar do Espírito Santo conseguiu localizar e prender, em Mimoso do Sul, um homem de 28 anos, com mandado de prisão em aberto por homicídio por arma de fogo cometido no município de Itapemirim.

Após uma denúncia, a equipe da polícia realizou patrulhamento em busca de um indíviduo com as características do suspeito foragido da PM de Itapemirim. Ele estaria morando na região e desenvolvendo a atividade de tráfico de drogas a bordo de uma motocicleta.

Leia também: Dois são presos por se passarem por policiais e abordarem pessoas nas ruas

Intesificado o patrulhamento, a polícia foi capaz de identificar um homem que batia com a descrição provida pela denúncia na varanda de uma residência. Ao perceber a presença policial, tentou se esconder, sem sucesso. Após conversa entre o supeito e agentes, o homem se entregou.

A polícia pôde então conferir a identidade do suspeito que era de fato o foragido da justiça de Itapemirim. Ele foi conduzido à 7º Regional da Polícia Civil em Cachoeiro para os devidos procedimentos.