Dois são presos por se passarem por policiais e abordarem pessoas nas ruas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de quarta-feira (14), em Rio Novo do Sul, dois homens por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Os suspeitos, que ostentavam duas armas de fogo, uma delas de calibre restrito, ainda se identificavam como policiais para abordar pessoas nas ruas de Cariacica.

O Grupo de Patrulhamento Tático da delegacia PRF de Guarapari recebeu uma informação de que nas proximidades do município de Cariacica, dois indivíduos se apresentando como policiais civis, portando inclusive distintivos pendurados ao pescoço, armados e a bordo de um veículo com placas de SP, realizavam abordagens a pessoas na região. A denúncia ainda relatava que o carro passou a se deslocar na BR-101 no sentido RJ. Minutos após, a PRF conseguiu dar ordem de parada à dupla na altura do km 390 daquela rodovia.

Ao desembarcarem, ambos apresentavam nervosismo e, após questionados sobre origem e destino da viagem, forneceram versões divergentes. Ao fim da entrevista, declararam que viriam de Trancoso/BA com destino ao Rio de Janeiro/RJ. Um deles acabou informando aos federais que havia de fato se envolvido em uma confusão com alguns transeuntes próximo a um shopping center em Vila Velha e que ali teria se identificado como policial.

Após a revista no interior do automóvel, foram encontrados um revólver cal .38 com cinco munições embaixo do banco do passageiro, uma pistola de origem austríaca cal .40 com 16 cartuchos debaixo do banco do motorista, 27 gramas de cocaína, três comprimidos de ecstasy, 30 gramas do alucinógeno ayahuasca, dois distintivos policiais da Polícia Civil de SP, duas armas brancas tipo “soco inglês” e cinco aparelhos celulares. Posteriormente, um dos homens alegou trabalhar como pedreiro e o motorista se identificou como policial militar de SP, informação que não foi confirmada.

Diante das evidências, os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, em tese, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.