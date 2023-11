Projeto fomenta literatura em escolas de Marataízes

Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou, nesta quinta-feira (23), na EMEFTI Prof.ª Láurea Freire Brumana, o Programa Educacional “Planeta Leitura”.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o hábito da leitura nas escolas com o uso de um kit de obras literárias voltado para cada etapa do ensino fundamental. Os alunos receberam uma maleta literária contendo obras de autores renomados e que serão trabalhados dentro de sala de aula.

O evento iniciou-se com a apresentação teatral “Vida sem Livros” dos alunos do 4º ano. Na sequência, uma roda de conversa mediada por Luciano Szafir com convidados; apresentação cultural “A Velha a Fiar”, na qual a Pedagoga realizou a apresentação do livro feito em parceria com as crianças da educação integral; apresentação cultural da música Emoções (Roberto Carlos); leitura de um trecho do livro do autor Manuel Filho em uma roda de conversa com estudantes e autógrafos; contação de história com professores da rede, e contação de histórias por Crystal Enyly. Além disso, diretores, coordenadores e professores prestigiaram uma palestra com o autor Manuel Filho.

Estiveram presentes as secretárias municipais de Educação, Erondina da Silva, e de Saúde, Cristiane França, o ator e empresário Luciano Szafir, e o autor Manuel Filho, além da presença do Secretário municipal de Administração, Carlos Augusto, representando o prefeito de Marataízes, Tininho Batista, que estava presente no Seminário da Indústria do Petróleo e Gás no Sul do ES.