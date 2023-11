Protetor solar para pele negra: qual a correta utilização?

Apesar da melanina oferecer alguma defesa natural contra os raios UV, a pele negra também está suscetível a danos solares, incluindo queimaduras, envelhecimento precoce, melasmas (manchas escuras) e risco de câncer de pele.

Quer saber como se blindar desses problemas da maneira correta? Veja quais são os cuidados essenciais indicados pela profissional.

1. Use protetor solar diariamente:

Mesmo em dias nublados, a exposição solar pode causar danos à pele. Recomenda-se o uso diário de protetor solar, especialmente nas áreas expostas, como rosto, pescoço, braços e mãos.

2. Escolha um protetor solar de amplo espectro:

Certifique-se de optar por um protetor solar que proteja contra os raios UVA e UVB. O FPS recomendado é de pelo menos 30, com um PPD de 10 para proteção UVA.

3. Reaplique regularmente:

A reaplicação do protetor solar a cada duas/três horas, ou mais frequentemente se estiver nadando, suando ou em tratamento, é crucial para manter a eficácia ao longo do dia.

4. Utilize roupas de proteção solar:

Além do protetor solar, vestir roupas que cobrem a pele, como mangas longas e chapéus de abas largas, oferece proteção adicional contra os raios solares.

5. Evite a exposição direta ao sol:

Evite o sol forte entre 10h e 16h, quando os raios UV são mais intensos. Para quem enfrenta problemas como melasma ou acne, alinhar-se com profissionais da área de estética é fundamental para a saúde da pele.

6. Esteja atente aos sinais de danos solares:

A proteção solar é vital para todos os tipos de pele, independentemente da tonalidade. Fique atento a sinais como queimaduras solares, hiperpigmentação e rugas precoces.

Caso perceba mudanças na sua pele, consulte um profissional, especialista em peles pretas para orientações específicas.

