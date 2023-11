Rapaz de 21 anos morre afogado na Lagoa do Siri, em Marataízes

Um rapaz de 21 anos morreu afogado na tarde deste domingo (12) enquanto nadava na Lagoa do Siri, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O local é um dos pontos turísticos mais tradicionais do município e estava lotado no momento do incidente.

Segundo informações de populares, a vítima era de Viana e tinha vindo passar o fim de semana com familiares em Marataízes.

O rapaz estava nadando na lagoa e teria ultrapassado a demarcação de segurança do local. Em seguida, guarda-vidas que trabalhavam no local, usaram apitos para alertar a vítima sobre o risco daquele ponto. Logo após, entraram na água para tentar chamar o rapaz. Antes que os profissionais chegassem até o banhista, ele afundou no canal da lagoa e não foi mais visto.

Foram cerca de três horas de buscas, que contaram com o apoio de guarda-vidas de Itapemirim e do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para ocorrência de busca a afogado na Lagoa do Siri, em Marataízes, na tarde deste domingo (12). Em resumo, a informação era de que um homem havia entrado na parte funda da lagoa e desaparecido. Equipes foram encaminhadas ao local, iniciaram as buscas e acionaram a equipe de mergulho, que deu continuidade e encontrou o corpo. Por fim, a Polícia Civil foi acionada.