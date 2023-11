Recado de Casagrande a empresários: quem for comandar Cachoeiro tem que ser bom de diálogo

A nova diretoria do Movimento Empresarial Sul do Espírito Santo (Messes) tomou posse, nesta terça-feira (7). O evento, realizado em Cachoeiro de Itapemirim, contou com a participação do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), que aproveitou a oportunidade para chamar atenção do empresariado sobre a importância da escolha do próximo prefeito da Capital Secreta.

“Mas muita gente, com esse debate ideológico nacional violento, fez uma outra opção, mas nós conseguimos manter o Estado nesse caminho, nessa toada. Na Prefeitura de Cachoeiro é a mesma coisa. Passou a eleição estadual, vai ter a eleição municipal, com diversos candidatos ou candidatas. Que a gente possa ter candidatos e candidatas com capacidade de diálogo. Que dialogue com uma pessoa mais à direita, com uma pessoa mais à esquerda, que não traga para Cachoeiro esse tensionamento, que acaba atrapalhando”, ressaltou o chefe do Poder Executivo capixaba.

Reforçando a importância de não aderir a onda de polarização, que dividiu o Brasil em 2022, Casagrande alertou para as consequências que uma má escolha pode trazer para o município.

“É a oportunidade de a gente também refletir com vocês. Vocês são empreendedores, lideranças, formadores de opinião. Não vamos dar passos errados em Cachoeiro de Itapemirim. Nós não temos o direito de isolar a cidade de Cachoeiro de Itapemirim”, disse.

O novo presidente do Movimento Empresarial Sul do Espírito Santo, Antônio Carlos de Freitas Junior, destacou as suas metas de gestão e apontou os caminhos que o setor empresarial cachoeirense deve seguir.

“A gente é uma entidade apolítica. Então eu acho que o melhor jeito de se posicionar é ser neutro e conseguir dialogar com todo mundo. O próprio governador falou isso. Independente se a gente vai ter um governo de esquerda, de centro. O importante é, posto quem são os políticos que a gente vai discutir, a gente tem que ter um posicionamento de conversa”, afirmou.

A nova diretoria do Messes também é composta pelo vice-presidente institucional, Bruno Souza Passoni, o vice-presidente operacional, Fábio Bortolini, e o Conselho Fiscal: Celmo de Freitas, Luiz Sérgio Ervatti, Juliana Bravo.