Reta final! Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Futsal chega as semifinais

A categoria adulta da Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Futsal agitou o feriado, com jogos de tirar o fôlego. No ginásio Ferração, no bairro Aeroporto, quatro disputas emocionantes definiram as semifinalistas da competição.

No jogo entre Basileia e Bela Vista, os meninos do Basileia levaram a melhor por 4 a 2, o adversário do Basileia será o time do BNH de Baixo, que derrotou o Aeroporto, em um jogo bem acirrado, por 2 a 1.

Na segunda semifinal, os meninos dos BNH de Cima aplicaram uma goleada no time do Vila Rica, por 7 a 1, agora a equipe de Córrego dos Monos, vencedora do confronto contra o Paraíso, vai ter a missão de enfrentar o BNH de Cima.

“Estamos muito empolgados com a Taça Nosso Esporte de Futsal desse ano, além do aumento na quantidade de equipes participantes, que representam os bairros e distritos do município, o elevado nível técnico dos jogos mostra o crescimento da modalidade em Cachoeiro. Convidamos os amantes do esporte a irem prestigiar as finais”, disse o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

Semifinais da Taça Nosso Esporte Cachoeiro:

As semifinais da categoria de base vão ser na segunda-feira (20), no ginásio Hermo Gomes, no bairro Aquidaban, já as semifinais dos adultos, acontecerá no Ferração, no Aeroporto, na próxima quinta-feira (23). As partidas são abertas ao público, com entrada gratuita.

Semifinais da base:

Sub–9

18h 30 – Projeto Nossa Criança x Criança Bandeira

19h – Projeto Crianças Unidas x Projeto Bola no Pé

Sub–11

19h30 – Projeto Bola no Pé x Criança Nossa Bandeira

20h – Projeto Crianças Unidas x Projeto Nossas Crianças

Semifinais adulto:

Quinta – 23/11

19h15 – Basileia x BNH de Baixo

20h15- BNH de Cima x Córrego dos Monos