Samu ES fora do ar: veja o que fazer em caso de emergência

O número de atendimento emergencial 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encontra-se fora do ar no Espírito Santo, nesta segunda-feira (13). De acordo com o órgão, a suspensão do atendimento é temporária.

“Enquanto trabalhamos para solucionar este problema, pedimos à população capixaba que, em casos de urgência e emergência, ligue para NÚMERO 190”, informa o Samu por meio de nota.

O que é o SAMU 192

O SAMU 192 é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio do acolhimento dos pedidos de ajuda médica, através de ligações utilizando o número “192”. Essas ligações chegam a uma central denominada “Central de Regulação Médica das Urgências”.

O “Médico Regulador”, presente nessa Central, irá ouvir a solicitação e fará algumas perguntas para definir o “nível de urgência” do paciente, podendo prestar orientações ou solicitar o envio de Unidades Móveis, equipadas para prestar o primeiro atendimento no local da solicitação. Tais Unidades, conforme o tipo, são tripuladas por equipes capacitadas que reúne médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores socorristas.