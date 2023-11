Sextou! Sul do ES repleto de atrações neste fim de semana; confira!

Fim de semana batendo na porta te chamando para curtir da melhor forma possível. A sexta-feira (3), o sábado (4) e o domingo (5), promete ser de muito agito no Sul do Espírito Santo. O AQUINOTÍCIAS.com preparou uma agenda completa de atrações para você curtir. Confira!

Confira a programação completa!

Sexta-feira (3)

Gordinho – Cachoeiro de Itapemirim

Bar Bom Gosto – Cachoeiro de Itapemirim

Bailão do Mazinho – Cachoeiro de Itapemirim

Castelhanos MotoRock – Anchieta

Sábado (4)

Gordinho – Cachoeiro de Itapemirim

Castelhanos MotoRock – Anchieta

Domingo (5)

Bar do Tonho Bola de Pau – Cachoeiro de Itapemirim

Sala 01

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Não Abra! 2D

Sala 02

Five Nights At Freddy’s 2D

O Exorcista – O Devoto 2D

PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Sala 03

Trolls: juntos Novamente 3D

Mussum, O Filmis 2D

Sala 04

Som da Liberdade 2D

PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Assassinos Da Lua Das Flores 2D

Sala 01

Oppenheimer 2D

PREÇO UNICO R$ 10,00

Não Abra! 2D

Sala 02

Five Nights At Freddy’s 2D

Som da Liberdade 2D

PREÇO UNICO R$ 10,00

Sala 03

Patrulha Canina – Um Filme Superpoderoso 2D

Trolls 3 – Juntos Novamente 3D

Mussum, O Filmis 2D

