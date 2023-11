Sorteio da tabela do Capixabão será nesta segunda-feira (20)

Pela primeira vez na história, o sorteio da tabela do Capixabão Série A será transmitido ao vivo, na TV aberta, às 19h, para conheceremos o caminho da primeira fase da competição.

Confira o sorteio do Capixabão no canal do Youtube da TVE Espírito Santo.

Estrela

A reapresentação do elenco do Estrela do Norte FC ocorrerá no próximo dia 11, para realização de bateria de exames e início dos treinos visando o início do estadual de 2024.

Pensando na próxima temporada, o Estrela já anunciou alguns nomes, o técnico Ney Barreto, o auxiliar técnico Marcus Dantas e Gustavo Aquino, preparador físico da equipe, agora as expectativas são para os anúncios dos jogadores para o Capixabão do próximo ano.