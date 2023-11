Sua urina pode revelar mais do que você imagina; entenda

Enquanto o verão traz consigo dias ensolarados e calor intenso, dessa forma é fácil esquecer a importância fundamental da hidratação. A cor da urina pode ser um alerta silencioso, indicando se estamos fornecendo ao nosso corpo a quantidade adequada de líquidos.

O que a urina pode revelar?

O médico urologista, Carlos Frederico Buloto Schimitd, da Unimed Sul Capixaba destaca que a urina, produzida pela filtração do sangue pelos rins, desempenha um papel fundamental na eliminação de substâncias desnecessárias, prevenindo potenciais danos à saúde.

Como saber se a urina está saudável?

Segundo o urologista a coloração normal da urina varia entre o amarelo claro e o amarelo âmbar, refletindo o grau de hidratação do organismo. Tons mais escuros, como amarelo forte ou âmbar escuro, podem sinalizar desidratação.

“A cor da urina é um indicativo significativo do nosso estado de saúde, refletindo se estamos consumindo água suficiente para uma hidratação adequada. Todo líquido ingerido é eliminado através dela”, explica.

O que fazer para melhorar a cor do xixi?

Aliás, manter-se bem hidratado não apenas contribui para a saúde renal, assim como beneficia todo o organismo. Além da água, o consumo de frutas e vegetais ricos em água, como melancia, pepino e laranja, é uma excelente maneira de melhorar a hidratação.

Em suma, o uso de aplicativos que lembram regularmente de beber água ao longo do dia também pode ser uma ferramenta útil para garantir o suprimento das necessidades do corpo. Para um verão saudável é importante, além de seguir uma alimentação saudável, cuidar do bem-estar.

