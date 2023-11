Suspeito de agredir companheira deficiente auditiva no ES é preso

Um agente da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), lotado no Plantão Especializado da Mulher (PEM), com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu um homem, de 24 anos, suspeito de agredir a companheira, que é deficiente auditiva. A prisão ocorreu na noite deste domingo (19), em Santa Mônica, Vila Velha.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil na tarde desse domingo (19), quando a vítima foi conduzida ao PEM por uma guarnição da Polícia Militar. De acordo com o registro da PMES, a guarnição foi acionada para ir ao bairro Santa Mônica, em Vila Velha, com o objetivo de atender a uma ocorrência de violência doméstica.

A vítima, uma mulher, de 33 anos, com deficiência auditiva e dificuldades de comunicação, disse que tinha sido agredida pelo companheiro, que tem 24 anos, é dependente químico e também deficiente auditivo. A mulher apresentava escoriações nos braços e pernas e contou com a ajuda de uma vizinha para acionar a Polícia e relatar o fato.

Após o atendimento da vítima no PEM e realização de exames no Departamento Médico Legal (DML), um agente de Polícia Civil levou a vítima de volta para casa, pois ela não tinha condições de retornar sozinha. Na residência, o policial constatou que o portão estava aberto e confirmou com a vizinha que o agressor estava no imóvel.

O policial se apresentou, mostrando a carteira funcional, pedindo que o homem saísse do local, pois a vítima havia solicitado medidas protetivas e ele não poderia permanecer na casa dela. Mas o homem estava alterado, não atendeu à orientação do policial e começou a fazer gestos de ameaça para a vítima e para o policial civil.

O agente então acionou apoio de uma guarnição da Polícia Militar, ao mesmo tempo em que o suspeito ficou mais agressivo, partindo para cima do policial. O agente conseguiu conter os ânimos do suspeito e, com a chegada da guarnição da PMES, ele foi colocado na viatura e levado para o PEM.

O conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, sendo encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).