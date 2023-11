Suspeito é flagrado com moto clonada na BR-101. Veja o desfecho da ação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma moto clonada, na noite desta sexta-feira (10), na BR-101, no município de Linhares.

Em fiscalização de trânsito, os policiais rodoviários deram ordem de parada à motocicleta de cor vermelha, com placas de Minas Gerais, que estava sendo conduzida por um homem, no km 170 da rodovia.

Durante a abordagem, a PRF verificou que a placa era fria e que os identificadores da moto apresentavam sinais de adulteração.

Diante dos fatos narrados, o suspeito e veículo foram encaminhados ao DPJ de Linhares para as medidas do flagrante.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.