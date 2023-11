Teatro: Fafi abre inscrições para primeiras vagas de 2024

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) anuncia, nesta quinta-feira (16), a abertura das primeiras vagas para o ano de 2024. O curso contemplado é o Curso Técnico em Teatro, com dois anos de duração.

Os futuros atores e atrizes, que concorrerão às 25, vagas devem estar atentos ao período de inscrição, que começa na próxima terça-feira (21) e vai até o dia 30 de novembro.

As inscrições deverão ser realizadas presencialmente, na secretaria da instituição, no Centro Histórico de Vitória, das 9 às 16 horas.

Conforme documento que consta na página de “Editais da Cultura“, aqui no portal da Prefeitura de Vitória (PMV), a seleção se dará em duas etapas: na primeira são apresentados os documentos exigidos e na segunda os candidatos realizarão provas escritas e práticas.

De acordo com a gerente da Fafi, Larissa Almeida, todo processo será presencial, na Escola acompanhado de coordenadores e instrutores das áreas de Dança e Teatro e também pela gerência.

Requisitos

“Para realizar inscrição o candidato ou candidata deverá ter 18 anos completos, estar matriculado ou cursando, no mínimo, o segundo ano do Ensino Médio, no ano de 2024, ou ter concluído o Ensino Médio”, esclarece Larissa, sobre alguns dos requisitos.

Além da idade e escolaridade, é necessário que o(a) candidato(a) possua 100 horas de oficina na área teatral, com comprovação, por meio de certificado.

Documentação

No ato da inscrição é necessária a apresentação de cópias simples do documento de identidade e CPF; duas fotos 3×4 e certificado e/ou diploma do Ensino Médio.

Para os aprovados será exigido ainda um atestado de aptidão física do ano corrente (obrigatório).

Seleção

Os alunos aprovados para a segunda etapa de seleção participarão de cinco dias de avaliações entre os dias 18 e 22 do próximo mês de dezembro.

18/12 – Primeira avaliação (escrita) – 18h30 às 21h30.

19 e 20/12 – Segunda avaliação (prática) – Exercícios de improvisação propostos pela banca avaliadora – 18h30 às 21h30.

21 e 22/12 – Terceira avaliação (prática) – Cena a ser apresentada para a banca avaliadora – 18h30 às 21h30.

O resultado final será divulgado no dia 27 de dezembro com matrículas nos dias 28 e 29 subsequentes.

Serviço

Abertura de vagas para Curso Técnico de Teatro

Quando: de 21 a 30 de novembro de 2023.

Onde: secretaria da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) – Av. Jerônimo Monteiro, 656 – Centro Histórico, Vitória – ES.

Horário: 9 às 16 horas.

Requisitos: Edital 003/2023 de inscrições para o curso Técnico em Teatro.