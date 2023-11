Torcedor símbolo do Vasco tem conversa séria com deputado do ES. Entenda!

O garoto Guilherme Gandra Moura, torcedor ilustre do Vasco, mais conhecido como Gui, esteve em Brasília, nesta terça-feira (7), mas não para tratar sobre futebol. A bola da vez foi a defesa da nacionalização de um projeto de lei, que garante benefícios para pessoas que têm a mesma a doença que ele é portado, a epidermólise bolhosa.

“O Gui, de oito anos, veio defender uma causa muito nobre: a nacionalização da lei que recebe o seu nome e foi sancionada no Rio de Janeiro, que estabelece o pagamento de uma pensão às pessoas com epidermólise bolhosa – uma doença genética rara que provoca a formação de bolhas na pele e que ele possui – assim como o fornecimento dos medicamentos, curativos, suplementos, consultas médicas e exames”, explicou o deputado federal e líder da bancada capixaba no Congresso Nacional, Da Vitória (PP), que também é torcedor cruzmaltino.

O parlamentar conversou com o torcedor ilustre do Vasco e garantiu a ele o apoio necessário para que a medida avance na Casa de Leis federal e possa ajudar mais pessoas em todo o território nacional.

“Olha quem encontrei aqui na Câmara dos Deputados: o @guigandramoura, o menino Gui, torcedor símbolo do nosso Vascão! Garanti a ele meu apoio integral a proposta aqui na Câmara dos Deputados. Pode contar conosco! Um prazer em conhecê-lo pessoalmente”, afirmou o deputado capixaba.