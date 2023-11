Torneio de futsal entre 4 escolas do interior agita Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) promoverá um torneio de futsal entre quatro escolas do interior de Cachoeiro.

A atividade será realizada na próxima sexta-feira (24), a partir das 8h, no ginásio Sylvia de Castro Soares, no distrito de Pacotuba.

Vão participar da competição, meninos, com idade até 17 anos, das escolas: Petrolina Vidigal, de Itaoca, Professor Domingos Ubaldo, de Conduru, Luiz Simprini, também de Pacotuba e Zaqueu Moreira, do distrito de Soturno. Os alunos serão premiados com medalhas de participação.

O evento, realizado no interior de Cachoeiro, tem o objetivo de fomentar atividades esportivas, reforçar a integração e socialização dos estudantes, e ampliar a importância da educação e do esporte para o desenvolvimento físico, intelectual e social dos alunos.

“A junção de esporte e educação é sempre uma parceria de sucesso. Temos certeza de que os meninos vão gostar muito desse torneiro”, afirma o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.