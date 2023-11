“Treinão” no feriado abraça causa do Novembro Azul em Cachoeiro

No feriado da próxima quarta-feira (15), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp) vai realizar um “treinão” de corrida para promover a importância do Novembro Azul.

O ponto de partida será a Praça de Fátima, Centro, a partir das 7h. Para os amantes do esporte será uma excelente oportunidade de se divertir e apoiar uma causa tão importante.

A ação contará com profissionais de educação física da Semesp. Quem quiser participar, deve fazer inscrição gratuita pelo aplicativo Nosso Esporte Cachoeiro; a atividade é aberta ao público.

É necessário, porém, que, aqueles que vão participar se lembrem de utilizar roupas leves e confortáveis, tênis e de levar garrafinhas de água para manter a hidratação.

“O esporte é um ótimo parceiro da saúde. Para fomentar, ainda mais, esse que é um assunto extremamente importante, convidamos toda população, em especial, a masculina, para participar conosco. Será um momento muito bom para todos”, convida o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.