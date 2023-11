Unidos do Jacá é campeão de futebol amador em São José do Calçado

Na tarde deste domingo (5), o Unidos do Jacá enfrentou o time da Biquinha, em uma disputa emocionante pelo 1º lugar do Campeonato Municipal de Futebol Amador de São José do Calçado.

Com uma vitória por 1 a 0, o Unidos do Jacá foi campeão da competição amadora, levando para casa o tão esperado troféu. O jogador do Jacá responsável pelo gol da vitória, Ítalo, expressou sua gratidão a Deus e pela oportunidade de participar de mais uma final, “eu sou um cara abençoado, pois, todas as finais que participei Deus me permitiu conseguir marcar um gol, e dessa vez não foi diferente, estou muito feliz por termos conquistado este título. Quero dedicá-lo a toda a nossa comunidade do Jacá, que sempre nos apoiou e torceu muito por nós em todos os jogos”, finalizou Ítalo.

O 3º lugar foi uma disputa eletrizante, o time do AESC enfrentou o Areal, na tarde deste domingo (5), no Campo do Motorista, em São José do Calçado, e com uma vitória por 4 a 2, o AESC garantiu o 3º lugar no Campeonato Municipal de Futebol Amador de São José do Calçado.

O Jogador do AESC e artilheiro do campeonato, Romulo, marcou 2 gols na partida, e estava muito feliz com a vitória de sua equipe, comentou sobre seus dois gols, “toda vez que meu filho vem me assistir jogando, eu tenho que fazer 2 gols para ele, ele é o meu talismã”, disse Romulo.