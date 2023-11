Vai sair? O tempo pode não ser favorável para sua programação no Sul do ES

O domingo (26) será de céu parcialmente nublado na maior parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), só são esperadas chuvas passageiras durante a manhã, entre a Grande Vitória e o litoral Sul do Estado.

Na região Sul, a previsão é de céu parcialmente nublado, sem chuva, com temperatura mínima de 18 °C e máxima de 33 °C, nas áreas menos elevadas. Já nas áreas mais altas, a mínima é de 17 °C e máxima de 30 °C.

