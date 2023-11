VÍDEO | Briga entre motoristas bloqueia trânsito no centro de Cachoeiro

Uma briga, entre dois motoristas, bloqueou o trânsito, na tarde desta quinta-feira (29), na faixa de pedestre próximo ao Mercado da Pedra, na rua Bernardo Horta, em Cachoeiro.

Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, mostram o momento em que dois homens trocam socos em meio ao trânsito da cidade. Já em outro vídeo, um grupo de pessoas entram no meio para tentar separar os homens e apartar a confusão.

Revoltados, os motoristas começam a buzinar querendo passagem. Pessoas que passavam no momento da confusão, ficaram assustadas com a tamanha violência.

Entramos em contato com a Polícia Militar para saber mais informações, mas até o momento, não obtivemos retorno.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias

