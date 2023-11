VÍDEO | Chuva de granizo provoca estragos em Vargem Alta

Apesar do alerta de calor extremo para todo o Espírito Santo, a cidade de Vargem Alta foi atingida por uma forte chuva de granizo na tarde desta segunda-feira (13).

Houve queda de árvores na pista, na entrada da comunidade de Córrego Alto, na ES 164.

“A Prefeitura de Vargem Alta, juntamente com os Bombeiros, voluntários (populares) e com auxilio da Policia Militar, agiram prontamente para liberação da pista”, explicou a administração municipal por meio de nota.

Não há informações sobre feridos.

